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Создатели War Thunder попросили не присылать им секретные документы

Создатели War Thunder попросили не присылать им секретные документы
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На фоне обсуждений того, что War Thunder может представлять угрозу США из-за утечки важных секретных документов, авторы игры заявили, чтобы им больше никто не присылал документы.

Напомним, что появилась информация, будто военная компания Raytheon считает проект Gaijin Entertainment опасным, поскольку он может угрожать национальной безопасности США. Также авторов якобы обвинили в утечке документов на F-16 и ракету AMRAAM. Хотя информацию уже отвергли, разработчики экшена всё равно обратились с просьбой не присылать им документы.

Не присылайте нам секретные документы. Это не обратная психология. На самом деле у меня заканчиваются шутки по этому поводу. Мы не можем их использовать, и люди, публикующие их, могут попасть в серьёзные неприятности.
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За историю существования War Thunder было как минимум пять случаев, когда на форуме игры публиковали реальные технические характеристики боевой техники.

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