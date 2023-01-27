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Ремейк Dead Space вышел на ПК и консолях

Ремейк Dead Space вышел на ПК и консолях
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Фанаты хорроров торжествуют: 27 января состоялся релиз ремейка Dead Space. Проект доступен на ПК, PS5 и Xbox Series: в России игру можно приобрести в сторонних магазинах, а также с помощью аккаунтов других регионов. К сожалению, игра не переведена на русский язык.

Оригинальный Dead Space не просто воссоздали с новой графикой, но и улучшили многие моменты оригинала. Так, в игре появился так называемый «Режиссёр» — ИИ, который следит за действиями игрока и пытается постоянно держать его в напряжении с помощью музыки, освещения, монстров и других элементов. Кроме того, авторы переработали вторую половину оригинальной игры, добавили настройки доступности и изменили модели персонажей.

Судя по всему, у Electronic Arts уже есть планы по ремейку Dead Space 2.

Абсолютно всё, что нужно знать про ремейк Dead Space Абсолютно всё, что нужно знать про ремейк Dead Space
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