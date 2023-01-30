Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер хоррора «Бугимен» по роману Стивена Кинга

Вышел трейлер хоррора «Бугимен» по роману Стивена Кинга
Комментарии

20th Century Studios опубликовала на своём канале трейлер фильма «Бугимен». Эта картина — экранизация одноимённого романа известного писателя Стивена Кинга. Ещё произведение получило название «И пришёл бука».

Сюжет расскажет о том, как старшеклассница Сэди Харпер и ее младшая сестра Сойер тяжело переживают недавнюю смерть своей матери. Они не получают поддержку от своего отца Уилла, психотерапевта, который пытается пережить потерю жены самостоятельно. В дом семьи Харпер приходит пациент Уилла и оставляет в нём страшную сущность.

Главные роли в картине исполнили Софи Тэтчер, Крис Мессина, Дэвид Дастмалчян и другие. Продюсером ленты выступает Шон Леви — режиссёр «Очень странных дел».

Премьера фильма состоится 2 июня.

Новый корейский хит «Чон-и» разорвал чарты Netflix. Но стоит ли на фильм тратить время? Новый корейский хит «Чон-и» разорвал чарты Netflix. Но стоит ли на фильм тратить время?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023