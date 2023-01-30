Вышел трейлер хоррора «Бугимен» по роману Стивена Кинга
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20th Century Studios опубликовала на своём канале трейлер фильма «Бугимен». Эта картина — экранизация одноимённого романа известного писателя Стивена Кинга. Ещё произведение получило название «И пришёл бука».
Сюжет расскажет о том, как старшеклассница Сэди Харпер и ее младшая сестра Сойер тяжело переживают недавнюю смерть своей матери. Они не получают поддержку от своего отца Уилла, психотерапевта, который пытается пережить потерю жены самостоятельно. В дом семьи Харпер приходит пациент Уилла и оставляет в нём страшную сущность.
Главные роли в картине исполнили Софи Тэтчер, Крис Мессина, Дэвид Дастмалчян и другие. Продюсером ленты выступает Шон Леви — режиссёр «Очень странных дел».
Премьера фильма состоится 2 июня.
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