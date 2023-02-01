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Обещанный геймплей The Day Before покажут уже завтра

Обещанный геймплей The Day Before покажут уже завтра
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Студия Fntastic неожиданно объявила, что уже завтра покажет обещанный геймплей The Day Before. Изначально ролик должны были представить до конца января, но его показ отложили из-за правовых разборок.

Поклонников ожидает 10 минут игрового процесса — будем надеяться, что разработчики сумеют переубедить сообщество, которое после череды странных новостей вокруг сетевого экшена начинает переставать верить в существование игры как таковой. Кто-то называет её «новой Abandoned».

Приготовьтесь погрузиться в мир полного ажиотажа, поскольку мы готовимся показать 10 минут геймплея The Day Before. Подключайтесь завтра для новых впечатлений.

The Day Before должна была выйти 1 марта на ПК, но разработчики отложили игру, поскольку кто-то сумел до них завладеть правами на торговую марку в США. Позже студия призналась, что перенос планировался изначально для повышения качества игры. Теперь экшен хотят выпустить 10 ноября.

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