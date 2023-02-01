Обещанный геймплей The Day Before покажут уже завтра

Студия Fntastic неожиданно объявила, что уже завтра покажет обещанный геймплей The Day Before. Изначально ролик должны были представить до конца января, но его показ отложили из-за правовых разборок.
Поклонников ожидает 10 минут игрового процесса — будем надеяться, что разработчики сумеют переубедить сообщество, которое после череды странных новостей вокруг сетевого экшена начинает переставать верить в существование игры как таковой. Кто-то называет её «новой Abandoned».
Приготовьтесь погрузиться в мир полного ажиотажа, поскольку мы готовимся показать 10 минут геймплея The Day Before. Подключайтесь завтра для новых впечатлений.
The Day Before должна была выйти 1 марта на ПК, но разработчики отложили игру, поскольку кто-то сумел до них завладеть правами на торговую марку в США. Позже студия призналась, что перенос планировался изначально для повышения качества игры. Теперь экшен хотят выпустить 10 ноября.
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