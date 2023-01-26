Создатели The Day Before ответили на критику того, что игры не существует
Поделиться
Соучредители студии Fntastic Эдуард и Айсен Готовцевы заявили, что перенос игры The Day Before на восемь месяцев был запланирован до проблем, связанных с правами на название проекта.
Мы планировали перенести выпуск игры раньше и объявить об этом в 10-минутном геймплейном ролике. И потом вы знаете, что произошло. Поэтому, чтобы быть в безопасности, чтобы гарантировать, что больше не будет переносов, мы вместе с издателем выбрали дату 10 ноября.
Новость по темеЯкутскую The Day Before перенесли аж на восемь месяцев
Готовцевы уверены, что спор по поводу авторских прав точно будет решён к новой дате выхода. Разработчики отметили, что им уже помогают опытные юристы.
Дополнительное время позволит нам лучше подготовиться к выпуску и внести общие улучшения в игру. Она станет ещё более отполированной, оптимизированной и наполненной контентом.
Авторы также ответили на массовые предположения о том, что The Day Before на самом деле не существует и не разрабатывается. Эдуард и Айсен Готовцевы заявили, что их игра существует и обязательно выйдет в свет.
В конце концов буря утихнет, и время всё расставит по своим местам. Когда игра выйдет, люди, наконец, осознают правду.
The Day Before — сурвайвал-экшен в открытом мире. Игру разрабатывают для ПК, PS5 и Xbox Series.
Комментарии
- 26 января 2023
-
21:49
-
21:23
-
20:53
-
20:43
-
20:23
-
19:47
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:13
-
19:02
-
18:54
-
18:13
-
18:13
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:29
-
15:59
-
15:58
-
15:33
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:25
-
11:45
-
11:14
Партнерский контент