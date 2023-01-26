Создатели The Day Before ответили на критику того, что игры не существует

Соучредители студии Fntastic Эдуард и Айсен Готовцевы заявили, что перенос игры The Day Before на восемь месяцев был запланирован до проблем, связанных с правами на название проекта.

Мы планировали перенести выпуск игры раньше и объявить об этом в 10-минутном геймплейном ролике. И потом вы знаете, что произошло. Поэтому, чтобы быть в безопасности, чтобы гарантировать, что больше не будет переносов, мы вместе с издателем выбрали дату 10 ноября.

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Готовцевы уверены, что спор по поводу авторских прав точно будет решён к новой дате выхода. Разработчики отметили, что им уже помогают опытные юристы.

Дополнительное время позволит нам лучше подготовиться к выпуску и внести общие улучшения в игру. Она станет ещё более отполированной, оптимизированной и наполненной контентом.

Авторы также ответили на массовые предположения о том, что The Day Before на самом деле не существует и не разрабатывается. Эдуард и Айсен Готовцевы заявили, что их игра существует и обязательно выйдет в свет.

В конце концов буря утихнет, и время всё расставит по своим местам. Когда игра выйдет, люди, наконец, осознают правду.

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The Day Before — сурвайвал-экшен в открытом мире. Игру разрабатывают для ПК, PS5 и Xbox Series.