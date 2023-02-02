В Overwatch 2 будут наказывать тех, кто играет в одной команде с читерами

Читеры — распространённая проблема современных онлайн-игр. Они мешают другим геймерам и портят общее впечатление от игры. Разработчики тайтлов активно борются с нечестными игроками всеми возможными способами.

Проблема не обошла стороной и Overwatch 2. Blizzard рассказала, что те игроки, которые намеренно объединяются в команду с читерами, будут наказываться. Сначала это может быть предупреждением, но потом аккаунт могут и заблокировать. Что будут делать с теми, кто по случайности окажется с нечестными геймерами в одном матче, не сообщается.

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Также Blizzard будет лучше следить за режимами, которые создают сами геймеры. Разработчики создали инструмент, регулирующий контент. А ещё компания добавит возможность скрыть собственный BattleTag и BattleTag тиммейтов. Это создано для борьбы с так называемыми стрим-снайперами, которые получают преимущество, наблюдая за прямыми трансляциями.

Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.