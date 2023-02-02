В Overwatch 2 будут наказывать тех, кто играет в одной команде с читерами

Читеры — распространённая проблема современных онлайн-игр. Они мешают другим геймерам и портят общее впечатление от игры. Разработчики тайтлов активно борются с нечестными игроками всеми возможными способами.
Проблема не обошла стороной и Overwatch 2. Blizzard рассказала, что те игроки, которые намеренно объединяются в команду с читерами, будут наказываться. Сначала это может быть предупреждением, но потом аккаунт могут и заблокировать. Что будут делать с теми, кто по случайности окажется с нечестными геймерами в одном матче, не сообщается.
Также Blizzard будет лучше следить за режимами, которые создают сами геймеры. Разработчики создали инструмент, регулирующий контент. А ещё компания добавит возможность скрыть собственный BattleTag и BattleTag тиммейтов. Это создано для борьбы с так называемыми стрим-снайперами, которые получают преимущество, наблюдая за прямыми трансляциями.
Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
- 2 февраля 2023
-
13:57
-
13:50
-
13:36
-
13:07
-
13:06
-
12:42
-
12:36
-
12:33
-
11:57
-
11:39
-
11:17
-
10:33
-
10:00
-
09:30
- 1 февраля 2023
-
23:25
-
21:44
-
21:23
-
20:59
-
20:26
-
20:13
-
20:02
-
19:57
-
19:51
-
19:31
-
18:53
-
18:15
-
17:42
-
17:13
-
16:55
-
16:48
-
16:28
-
16:10
-
16:10
-
15:35
-
15:25