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Российский сериал «Вампиры средней полосы» продлили на третий сезон

Российский сериал «Вампиры средней полосы» продлили на третий сезон
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Онлайн-кинотеатр START объявил о продлении фантастического сериала «Вампиры средней полосы» на третий сезон. Авторы показали небольшой тизер из продолжения с танцем Бориса Феликсовича. Когда именно состоится выход третьего сезона, пока неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Сериал «Вампиры средней полосы» рассказывает о вампирах, проживающих в Смоленске. Они живут среди других людей, но никого не убивают и не нарушают закон. Вблизи города находят обескровленные тела, поэтому спокойная жизнь вампиров прерывается. Главные роли в шоу исполняют Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова и Артём Ткаченко.

«Вампиры средней полосы» — один из самых популярных российских сериалов: на одном только «Кинопоиске» у шоу больше 300 тыс. оценок от зрителей. Средний рейтинг проекта составляет 8,2/10.

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