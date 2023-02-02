Утекли первые 30 минут геймплея Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»
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Материал содержит спойлеры Hogwarts Legacy.
За пять дней до релиза в раннем доступе в интернет утекли первые 30 минут геймплея Hogwarts Legacy на немецком языке. В ролике можно увидеть вступление проекта, оценить кастомизацию персонажа и взглянуть на игровой процесс до прибытия в Хогвартс. Мы не рекомендуем смотреть ролик ниже, если вы опасаетесь сюжетных спойлеров.
Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля.
Ранее пользователь Reddit уже поделился своими впечатлениями от первых семи часов игры в Hogwarts Legacy без спойлеров. Мы собрали самые интересные факты в отдельном материале.
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