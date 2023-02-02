Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утекли первые 30 минут геймплея Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Утекли первые 30 минут геймплея Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»
Комментарии
Материал содержит спойлеры Hogwarts Legacy.

За пять дней до релиза в раннем доступе в интернет утекли первые 30 минут геймплея Hogwarts Legacy на немецком языке. В ролике можно увидеть вступление проекта, оценить кастомизацию персонажа и взглянуть на игровой процесс до прибытия в Хогвартс. Мы не рекомендуем смотреть ролик ниже, если вы опасаетесь сюжетных спойлеров.

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля.

Ранее пользователь Reddit уже поделился своими впечатлениями от первых семи часов игры в Hogwarts Legacy без спойлеров. Мы собрали самые интересные факты в отдельном материале.

Новость по теме
Невероятный Хогвартс и весёлая боевая система: новые детали Hogwarts Legacy
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023