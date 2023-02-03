Антагонист «Аватара 3» и временной скачок в «Аватаре 4» — детали будущих фильмов франшизы

Недавно продюсер Джон Ландау пообщался с журналистом издания Empire и поделился занятными деталями будущих частей «Аватара». Так, Ландаун подтвердил, что звезда «Игры престолов» Уна Чаплин, появившаяся в «Пути воды» в роли Варанг, сыграет в третьей части.

Варанг выступит вождём огненного племени на'ви — они будут более злыми и агрессивными, чем другие племена, в том числе и водное племя. Создатели ленты и сам Джеймс Кэмерон хотят показать на'ви с разных сторон, даже с плохих.

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Ещё Ландау отметил, что в «Аватаре 4» будет большой временной скачок, но какой именно, неизвестно. Как уже было известно ранее, события «Аватара 5» развернутся на Земле. По словам продюсера, планета во франшизе не будет сильно отличаться он нашей Земли, в которой люди истощают природные ресурсы.

Наша команда не хочет рисовать мрачную картину того, куда движется наш мир. В фильмах есть мысль о том, что мы можем всё изменить к лучшему.

Когда должны выйти следующие «Аватары»

«Аватар 3» — 20 декабря 2024 года

«Аватар 4» — 18 декабря 2026 года

«Аватар 5» — 22 декабря 2028 года

«Аватар: Путь воды» на данный момент считается четвёртым самым кассовым фильмом в истории. Лента получила преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей, поэтому вопрос о продолжении даже не обсуждается.