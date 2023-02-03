«Джона Уика» хотели закончить на третьем фильме, но зрители решили иначе

Режиссёр франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски пообщался с журналистом издания Total Film и рассказал о том, что он вместе с Киану Ривзом хотели закончить историю Уика ещё на третьем фильме.

По словам Стахелски, изначально была идея закончить франшизу на клиффхэнгере из концовки третьей части, но потом было принято решение закончить историю.

После третьего фильма мы с Киану оба поняли, что завершили свою работу. Мы просто хотели закончить на клиффхэнгере.

Как отметил Стахелски, он не представляет, как такой парень как Джон Уик может спокойно прожить до конца своих дней. Впрочем, он сам в этом виноват, считает режиссёр.

Если честно, у меня есть к вам вопрос. Как вы хотите, чёрт возьми, чтобы история закончилась? Он убил 300 человек и просто уйдёт в закат, будто ничего не было? Или влюбится и поймёт, что смысл жизни в другом? Как закончится жизнь этого парня? Он облажался, конец его жизни лишь вопрос времении.

Наверняка на решение продолжать франшизу повлияли и сборы. Третий фильм собрал более $ 300 млн, что больше чем у двух первых частей вместе взятых.

«Джон Уик 4» выйдет 24 марта 2023 года, но доберётся ли лента до России, неизвестно.