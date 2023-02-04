Hades и другие хиты Supergiant подорожали в Steam

В этом месяце игры студии Supergiant Games подорожали в российском и турецком Steam. Речь идёт о Bastion, Transistor, Pyre и Hades.

Новые цены на игры Supergiant Games в Steam

Россия

Hades — 880 рублей (было 465 рублей) — рост цены в два раза.

Bastion — 550 рублей (было 360 рублей) — рост цены в 1,5 раза.

Transistor — 710 рублей (было 435 рублей) — рост цены в 1,6 раза.

Pyre — 710 рублей (было 435 рублей) — рост цены в 1,6 раза.

Турция

Hades — 235 лир (было 40 лир) — рост цены в шесть раз.

Bastion — 149 лир (было 25 лир) — рост цены в шесть раз.

Transistor — 199 лир (было 32 лиры) — рост цены в шесть раз.

Pyre — 199 лир (было 32 лиры) — рост цены в шесть раз.

Игры Supergiant Games также подорожали в Бразилии, Аргентине, на Украине, в Казахстане и в ряде других стран.