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Hades и другие хиты Supergiant подорожали в Steam

Hades и другие хиты Supergiant подорожали в Steam
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В этом месяце игры студии Supergiant Games подорожали в российском и турецком Steam. Речь идёт о Bastion, Transistor, Pyre и Hades.

Новые цены на игры Supergiant Games в Steam

Россия

  • Hades — 880 рублей (было 465 рублей) — рост цены в два раза.
  • Bastion — 550 рублей (было 360 рублей) — рост цены в 1,5 раза.
  • Transistor — 710 рублей (было 435 рублей) — рост цены в 1,6 раза.
  • Pyre — 710 рублей (было 435 рублей) — рост цены в 1,6 раза.

Турция

  • Hades — 235 лир (было 40 лир) — рост цены в шесть раз.
  • Bastion — 149 лир (было 25 лир) — рост цены в шесть раз.
  • Transistor — 199 лир (было 32 лиры) — рост цены в шесть раз.
  • Pyre — 199 лир (было 32 лиры) — рост цены в шесть раз.

Игры Supergiant Games также подорожали в Бразилии, Аргентине, на Украине, в Казахстане и в ряде других стран.

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