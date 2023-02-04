Перевод чатов и каналов, скидка на подписку и многое другое — в свежем апдейте «Телеграма»

«Телеграм» получил первое обновление 2023 года. Благодаря ему пользователи теперь могут сделать из любого анимированного стикера или эмодзи аватар для личного аккаунта или канала. Функция работает без премиальной подписки.

Зато владельцы Premium-аккаунтов могут переводить на русский целые чаты, группы и каналы с иностранных языков. Чтобы локализовать контент, нужно лишь нажать кнопку «Перевести» — она располагается в верхней части экрана.

С выходом апдейта стала доступна покупка годовой подписки со скидкой 40%. А в разделе «Использование сети» теперь есть круговые диаграммы — по ним можно узнать, как мессенджер использует Wi-Fi и мобильный трафик и на что уходят эти ресурсы.

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Также появилась возможность подробно настраивать сохранения всех медиафайлов. Можно настроить автоматическое сохранение фото и видеофайлов из различных чатов и задать тип и вес сохраняемого контента. Кроме того, теперь администраторы каналов и чатов могут ограничить или запретить пользователям отправку фото, видео, голосовых сообщений и других видов файлов.

Вышедшие из аккаунта пользователи могут повторно войти в него с помощью Apple или Google ID без дополнительных проверок и кодов из SMS. «Телеграм» будет запрашивать пароль для двухэтапной аутентификации, только если пользователь его установил.