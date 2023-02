Авторов The Day Before обвинили в плагиате Call of Duty: Black Ops Cold War

Ещё до первого показа якутская The Day Before столкнулась с обвинениями в плагиате. Промоарты игры, а также остальные материалы очень напоминали видеоигры других студий. Казалось, что игры на самом деле не существует, а все рекламные изображения не более чем фейк. И после первого трейлера подозрений стало только больше.

Блогер Force Gaming решил сравнить The Day Before с другими играми и выявил очевидное сходство трейлеров с Call of Duty: Black Ops Cold War. Отечественная студия Fntastic использовала те же ракурсы камеры, и при беглом взгляде оба ролика очень легко спутать.

Фото: Activision/Fntastic

И это не говоря уже о том, что скриншоты The Day Before напоминают Division и даже Snowrunner. А главный постер напоминает The Last of Us 2 не только композицией, но и шрифтом. Отечественная студия Fntastic пока никак не комментировала обвинения блогера и обычных игроков.

Постер Фото: Sony/Fntastic

Сравнение с The DIvision Фото: Ubisoft/Fntastic

Сравнение со Snowrunner Фото: Focus Entertainment/Fntastic

The Day Before должна была выйти 1 марта на ПК, но разработчики отложили игру, поскольку кто-то сумел до них завладеть правами на торговую марку в США. Позже студия призналась, что перенос планировался изначально для повышения качества игры. Теперь экшен хотят выпустить 10 ноября.