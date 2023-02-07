Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA впервые показала геймплей Star Wars Jedi: Survivor. Ролик идёт 9 минут

EA впервые показала геймплей Star Wars Jedi: Survivor. Ролик идёт 9 минут
Комментарии

Издание IGN опубликовало девять минут геймплея Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order. Это первый полноценный показ игрового процесса будущего экшена, где можно взглянуть на графику, боевую систему и оценить различия с прошлой частью серии.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

В целом Survivor на первый взгляд выглядит как правильный сиквел: в игре явно прибавилось анимаций, а графика стала на порядок лучше. Кроме того, в новинке появятся полноценные стили светового меча, которые можно будет переключать в любой момент.

Изначально Star Wars Jedi: Survivor должна была выйти 17 марта на ПК, PS5 и Xbox Series, однако чуть позже игру отложили до 28 апреля. В России игра официально не выйдет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023