EA впервые показала геймплей Star Wars Jedi: Survivor. Ролик идёт 9 минут

Издание IGN опубликовало девять минут геймплея Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order. Это первый полноценный показ игрового процесса будущего экшена, где можно взглянуть на графику, боевую систему и оценить различия с прошлой частью серии.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Electronic Arts.
В целом Survivor на первый взгляд выглядит как правильный сиквел: в игре явно прибавилось анимаций, а графика стала на порядок лучше. Кроме того, в новинке появятся полноценные стили светового меча, которые можно будет переключать в любой момент.
Изначально Star Wars Jedi: Survivor должна была выйти 17 марта на ПК, PS5 и Xbox Series, однако чуть позже игру отложили до 28 апреля. В России игра официально не выйдет.
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