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Hogwarts Legacy запустили в режиме «картошки»

Hogwarts Legacy запустили в режиме «картошки»
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Геймеры уже давно любят показывать, как выглядят современные игры на самых низких настройках графики. Игроки включают в проектах так называемый режим «картошки». Эта участь не обошла и Hogwarts Legacy.

Автор ролика сначала показал игру на самых низких настройках в разрешении 1080p. В видео можно увидеть огромное количество графических артефактов и обратить внимание на качество самих текстур — они стали будто пластилиновыми. Ни о каких деталях в режиме «картошки» речи и быть не может.

Затем автор показал игру в разрешении 900p и ситуация стала ещё хуже. Порой лица персонажей напоминают каких-то чудовищ.

Видео доступно на YouTube-канале Christo Gevedjov. Права на видео принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment.

Hogwarts Legacy уже доступна всем обладателям расширенного издания на ПК, PS5 и Xbox Series. Глобальный релиз на этих платформах состоится 10 февраля.

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