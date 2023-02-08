Hogwarts Legacy запустили в режиме «картошки»

Геймеры уже давно любят показывать, как выглядят современные игры на самых низких настройках графики. Игроки включают в проектах так называемый режим «картошки». Эта участь не обошла и Hogwarts Legacy.
Автор ролика сначала показал игру на самых низких настройках в разрешении 1080p. В видео можно увидеть огромное количество графических артефактов и обратить внимание на качество самих текстур — они стали будто пластилиновыми. Ни о каких деталях в режиме «картошки» речи и быть не может.
Затем автор показал игру в разрешении 900p и ситуация стала ещё хуже. Порой лица персонажей напоминают каких-то чудовищ.
Видео доступно на YouTube-канале Christo Gevedjov. Права на видео принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment.
Hogwarts Legacy уже доступна всем обладателям расширенного издания на ПК, PS5 и Xbox Series. Глобальный релиз на этих платформах состоится 10 февраля.
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