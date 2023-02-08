«Сорвиголова: Рождённый заново» Marvel будет сильно отличаться от сериала Netflix

Исполнитель роли Уилсона Фиска в сериале «Сорвиголова» от Netflix Винсент Д’Онофрио рассказал, чего ждать от будущего шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». По словам актёра, новое произведение от Marvel будет сильно отличаться от оригинального сериала, однако оно всё равно будет «очень крутым».

Это будет очень крутое шоу. Оно сильно отличается от «Сорвиголовы» Netflix, которое, как мы знаем, было потрясающим. Тем не менее это совершенно новый и действительно умный сериал. Мы собираемся всех удивить. И да, это будет очень круто.

Сюжет «Сорвиголовы: Рождённый заново» по-прежнему держится в секрете. По слухам, Marvel может полностью перезагрузить героя и отменить события «Сорвиголовы» от Netflix. Вместо этого предысторию персонажа как бы расскажут заново, посвятив больше времени его адвокатским делам.

Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» состоится весной 2024 года. В перезапуск вернутся Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио, а о возвращении других актёров оригинального сериала пока ничего не известно.