Disney анонсировала «Историю игрушек 5», «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2».
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Disney сделала сразу несколько объявлений, но для обычных зрителей самыми важными стали анонсы продолжения трёх мультфильмов — в работе «История игрушек 5», «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2». У проектов сейчас нет ни режиссёра, ни сценариста, ни даже примерной даты выхода.
Спешные анонсы явно сделали, чтобы сгладить ряд неприятных новостей:
- Сокращение 7000 сотрудников — это 3,2% общего штата Disney.
- Увольнения происходят в целью сэкономить $ 5,5 млрд.
- Disney+ впервые потерял подписчиков — 2,4 млн человек.
Сейчас главой Disney вновь стал Боб Айгер, которого совет директоров в срочном порядке вернул три месяца назад, в ноябре 2022 года, чтобы тот нашёл новый путь для корпорации к бесконечному успеху.
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