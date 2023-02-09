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Disney анонсировала «Историю игрушек 5», «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2».

Disney анонсировала «Историю игрушек 5», «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2».
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Disney сделала сразу несколько объявлений, но для обычных зрителей самыми важными стали анонсы продолжения трёх мультфильмов — в работе «История игрушек 5», «Холодное сердце 3» и «Зверополис 2». У проектов сейчас нет ни режиссёра, ни сценариста, ни даже примерной даты выхода.

Спешные анонсы явно сделали, чтобы сгладить ряд неприятных новостей:

  • Сокращение 7000 сотрудников — это 3,2% общего штата Disney.
  • Увольнения происходят в целью сэкономить $ 5,5 млрд.
  • Disney+ впервые потерял подписчиков — 2,4 млн человек.

Сейчас главой Disney вновь стал Боб Айгер, которого совет директоров в срочном порядке вернул три месяца назад, в ноябре 2022 года, чтобы тот нашёл новый путь для корпорации к бесконечному успеху.

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