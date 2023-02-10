Источник: Sony проведёт новую презентацию State of Play в ближайший месяц

Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб на стриме Game Mess Decides рассказал о двух презентациях от Sony. По его словам, в течение месяца или раньше корпорация проведёт небольшой State of Play. На ивенте не будет крупных анонсов.
А вторую презентацию Sony точно проведёт до старта выставки E3 2023, которая традиционно проходит в июне. Грабб заявил, что на этом ивенте компания точно анонсирует что-то важное. По его словам, корпорация осознанно переносила свои громкие анонсы. Но ей есть что показать.
Инсайды Джеффа подтверждались много раз. Например, в начале этого года он один из первых рассказал о планах Nintendo провести Direct 9 февраля. На этом ивенте презентовали геймплейный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Тут Линк очень много ездит на разной технике, и, скорее всего, тут позволят строить собственные машины для перемещения по миру. В остальном ничего нового не показали. Релиз всё ещё 12 мая. Также это будет первая игра Nintendo за $ 70.
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