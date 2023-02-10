Из-за Канье Уэста adidas может потерять $ 1,3 млрд

Генеральный директор аdidas Бьорн Гульден считает, что в этом году компания может потерять порядка $ 1,3 млрд выручки из‑за разрыва контракта с артистом Канье Уэстом.
По словам топ-менеджера, эта сумма — совокупная стоимость всех нераспроданных популярных и дорогих моделей кроссовок линейки Yeezy. Её разработал и успешно запустил в 2013 году Канье Уэст. Вся партия сейчас не продаётся, а хранится на складах adidas. И если решение не будет найдено, то товар в итоге спишут.
В 2022 году выручка adidas достигла отметки $ 24 млрд — её рост составил порядка 6% в сравнении с 2021-м. А операционная прибыль — $ 714,7 млн — на две трети меньше позапрошлого года.
adidas разорвал контракт с рэпером 25 октября прошлого года. Причина — осенью артист шокировал публику, надев вместе с активисткой Кэндис Оуэнс кофты с надписью White Lives Matter («Жизни белых имеют значение»). У Уэста одежда была чёрного цвета, у девушки — белого. После этого артиста заблокировали сразу в нескольких соцсетях за антисемитские высказывания.
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