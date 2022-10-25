adidas разорвал контракт с Канье Уэстом из-за скандала с «белыми людьми»

В начале октября певец и артист Канье Уэст шокировал публику, надев вместе с активисткой Кэндис Оуэнс кофты с надписью White Lives Matter («Жизни белых имеют значение»). У Уэста одежда была чёрного цвета, у девушки — белого. После этого артиста заблокировали сразу в нескольких соцсетях за антисемитские высказывания.

25 октября немецкий бренд аdidas разорвал контракт с рэпером. Представители компании заявили, что не поддерживают антисемитизм и любые другие высказывания, разжигающие ненависть. Из-за расторжения контракта немецкая корпорация потеряет около $ 246 млн, однако в аdidas отметили, что это лишь «краткосрочное сокращение прибыли», которое никак не скажется на финансовых показателях бренда.

Помимо аdidas, с Канье Уэстом также разорвали контракты бренд повседневной одежды Gap и модный дом Balenciaga. Судя по всему, последствия для рэпера на этом не закончатся.