Канье Уэста снова заблокировали в «Твиттере». Он восхвалял Гитлера

Известный рэпер Канье Уэст снова получил блокировку в «Твиттере». Забавно, ведь только месяц назад музыканта разблокировали, а сейчас его аккаунт снова недоступен.

О блокировке учётной записи сообщил сам Илон Маск. По его словам, он старался изо всех сил, но музыкант снова нарушил правила площадки.

Фото: Twitter

Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован.

Днём ранее Уэст открыто высказался про Адольфа Гитлера. Музыкант отметил, что ему нравится политик и он не видит ничего плохого в нацизме. По словам Уэста, Гитлер изобрёл шоссе и микрофон. Благодаря последнему у рэпера есть работа. Это высказывание бурно приняли в Сети. Его стали обсуждать даже известные люди. Не исключено, что именно из-за этих высказываний Илон Маск заблокировал аккаунт.

Небольшое высказывание Уэста про политика приведено ниже.

Ну, я вижу в Гитлере что-то хорошее. Каждый человек имеет право, чтобы принести что-то полезное, как, например, Гитлер.