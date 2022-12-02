Канье Уэста снова заблокировали в «Твиттере». Он восхвалял Гитлера

Известный рэпер Канье Уэст снова получил блокировку в «Твиттере». Забавно, ведь только месяц назад музыканта разблокировали, а сейчас его аккаунт снова недоступен.
О блокировке учётной записи сообщил сам Илон Маск. По его словам, он старался изо всех сил, но музыкант снова нарушил правила площадки.
Фото: Twitter
Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован.
Днём ранее Уэст открыто высказался про Адольфа Гитлера. Музыкант отметил, что ему нравится политик и он не видит ничего плохого в нацизме. По словам Уэста, Гитлер изобрёл шоссе и микрофон. Благодаря последнему у рэпера есть работа. Это высказывание бурно приняли в Сети. Его стали обсуждать даже известные люди. Не исключено, что именно из-за этих высказываний Илон Маск заблокировал аккаунт.
Небольшое высказывание Уэста про политика приведено ниже.
Ну, я вижу в Гитлере что-то хорошее. Каждый человек имеет право, чтобы принести что-то полезное, как, например, Гитлер.
- 2 декабря 2022
-
11:54
-
11:15
-
10:50
-
10:29
-
09:39
-
01:09
-
00:23
- 1 декабря 2022
-
23:47
-
21:39
-
21:10
-
20:36
-
20:29
-
20:03
-
19:34
-
19:23
-
19:04
-
19:01
-
18:56
-
18:34
-
18:34
-
17:59
-
17:33
-
17:13
-
16:59
-
16:33
-
16:30
-
16:14
-
16:02
-
15:57
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
14:52
-
14:18
-
14:14