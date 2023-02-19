«Телеграм» стал вторым самым популярным мессенджером в мире
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Павел Дуров сообщил, что его «Телеграм» стал вторым по популярности мессенджером, обогнав Facebook Messenger*. Платформа Дурова уступает только WhatsApp*.
Доля WhatsApp* в мировом обмене сообщениями сейчас составляет 44%, а «Телеграм» — 31%. Отмечается, что мессенджер Дурова сокращает отставание. Есть вероятность, что в будущем он станет самой популярной платформой по обмену сообщениями.
За последние пять лет «Телеграм» превзошёл Facebook Messenger* и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. «Телеграм» сейчас уступает только WhatsApp* и с каждым годом сокращает разрыв. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!
Фото: Telegram
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