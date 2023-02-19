«Телеграм» стал вторым самым популярным мессенджером в мире

Павел Дуров сообщил, что его «Телеграм» стал вторым по популярности мессенджером, обогнав Facebook Messenger*. Платформа Дурова уступает только WhatsApp*.

Доля WhatsApp* в мировом обмене сообщениями сейчас составляет 44%, а «Телеграм» — 31%. Отмечается, что мессенджер Дурова сокращает отставание. Есть вероятность, что в будущем он станет самой популярной платформой по обмену сообщениями.

За последние пять лет «Телеграм» превзошёл Facebook Messenger* и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. «Телеграм» сейчас уступает только WhatsApp* и с каждым годом сокращает разрыв. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!

Фото: Telegram

Новость по теме «Телеграм» впервые обогнал WhatsApp по трафику в России

«Фейсбук»* запрещён в России. Деятельность компании Meta считается в России экстремистской.