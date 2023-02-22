В HBO намекнули на дату выхода второго сезона «Дома дракона»

Генеральный директор HBO и HBO Max по развитию контента Кейси Блойс заявил, что второй сезон нашумевшего сериала «Дом дракона» может выйти только в 2024 году. Учитывая, что производство продолжения только началось, это реалистичный прогноз.
Блойс отметил, что продолжение «Дома дракона» обойдёт стороной сезон «Эмми» 2024 года. Этот сезон завершится 31 мая 2024-го — это значит, что продолжение приквела «Игры престолов» может стартовать на HBO Max не раньше лета следующего года.
В конце года стало известно, что «Дом дракона» возглавил топ самых популярных сериалов 2022 года среди пиратов. На втором — «Властелин колец: Кольца власти», а на третьем — ироничная супергероика «Пацаны». В первую десятку чарта попали только новинки, тогда как в прошлые годы в основном лидировала классика.
- 22 февраля 2023
-
21:40
-
21:00
-
20:46
-
20:22
-
19:55
-
19:26
-
19:05
-
18:41
-
18:15
-
17:46
-
17:26
-
17:03
-
16:27
-
16:23
-
15:48
-
15:35
-
15:24
-
15:03
-
14:28
-
14:25
-
14:15
-
13:50
-
13:29
-
12:52
-
12:45
-
12:38
-
12:05
-
11:55
-
11:00
-
10:00
-
09:19
-
09:05
-
08:43
- 21 февраля 2023
-
20:25
-
20:13