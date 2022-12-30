«Дом дракона» возглавил топ самых популярных сериалов у пиратов за 2022 год
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Портал Torrentfreak презентовал топ-10 самых популярных сериалов, которые чаще всего скачивали пираты в 2022 году. На первом месте — фэнтезийный «Дом Дракона». На втором — «Властелин колец: Кольца власти», а на третьем — ироничная супергероика «Пацаны». В первую десятку чарта попали только новинки, тогда как в прошлые годы в основном лидировала классика.
В течение многих лет на торрентах по количеству скачиваний доминировала «Игра престолов», а в прошлом году любители смотреть шоу нелегально больше всего раз скачали один из самых уникальных проектов Marvel — сериал «Ванда/Вижн».
Топ-10 самых популярных сериалов 2022 года среди пиратов
- «Дом Дракона».
- «Властелин колец: Кольца власти».
- «Пацаны».
- «Лунный рыцарь».
- «Хало».
- «Оби-Ван Кеноби».
- «Книга Бобы Фетта».
- «Очень странные дела».
- «Женщина-Халк».
- «Андор».
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