Хакерша взломала Hogwarts Legacy спустя 13 дней после релиза

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Известная хакерша EMPRESS объявила о полноценном взломе Hogwarts Legacy. Девушка всё же смогла обойти антипиратскую защиту Denuvo 17 в новой игре по «Гарри Поттеру» — на это ей понадобилось почти три недели.

За взлом новой игры по «Гарри Поттеру» хакерша взялась ещё в начале февраля, пообещав с лёгкостью обойти все антипиратские меры разработчиков. Спустя две недели EMPRESS всё же признала, что у новой версии Denuvo очень много слоёв, которые необходимо пройти для полноценного взлома, поэтому ей понадобилось больше времени, чем она задумывала.

Фото: Telegram

В своём обращении хакерша поддержала Джоан Роулинг, которую возненавидели за спорные высказывания о женщинах. Напоследок она также вспомнила и о Reddit, где её забанили за агрессивное поведение. Судя по всему, возвращаться на площадку она больше не планирует.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на ПК и консолях. Новая игра по «Гарри Поттеру» показывает невероятные продажи по всему миру и уже несколько недель возглавляет чарты Steam.