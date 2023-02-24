Семью Дженны Ортеги не беспокоит бешеная популярность актрисы

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега призналась, что её бешеный успех не интересует и не сильно волнует её семью. Близкие родственники относятся к ней так же, как и до того, как её накрыла слава.

В одном из пресс-туров в поддержку сериала «Уэнсдей» Дженна рассказала, что семья её сильно поддерживает. При этом к ней относятся не как к суперзвезде. Родственники как не интересовались, так и не интересуются её делами в карьере. Им даже неинтересны знаменитости и звёзды Голливуда, с которыми актриса нередко общается и работает. Зато они не забывают напоминать ей о том, что перед уходом на работу нужно вымыть за собой посуду, и о других бытовых вещах.

Дженна Ортега родилась в семье Натали и Эдварда А. Ортега в Коачелле, Южная Калифорния. У неё пять братьев и сестёр — Айзек, Мия, Мария и близнецы Аалия и Маркус.

На днях стало известно, что Дженна Ортега и сериал «Уэнсдей» получили номинации Critic Choise Super Awards. Подростковый сериал от Netflix номинирован в категориях «Лучший хоррор-сериал» и «Лучший мини-сериал», а Дженна представлена в номинации «Лучшая женская роль в хоррор-сериале, мини-сериале или телефильме».

Новость по теме Дженну Ортегу и сериал «Уэнсдей» номинировали на Critic Choise Super Awards

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