HellRaisers победила BetBoom Team на Lima Major 2023 по Dota 2

В подгруппе B на глобальном чемпионате Lima Major 2023 по Dota 2 состоялся матч между двумя российскими командами — BetBoom Team и HellRaisers.

В результате «восставшие из ада» победили фаворитов с результатом 2:0 и сохранили шансы на выход из группы, догнав BetBoom по количеству очков. Однако на текущий момент оба коллектива из России находятся в зоне вылета.

Фото: Liquipedia

Групповой этап The Lima Major 2023 проходит с 22 до 26 февраля. В плей-офф выйдут по шесть лучших команд из каждой подгруппы (первые четыре сыграют в верхней сетке, а пятое и шестое места — в нижней сетке).

Lima Major — главный чемпионат зимы по Dota 2. Призёры региональных лиг разыгрывают $ 500 тыс. и очки рейтинга Dota Pro Circuit 2023.