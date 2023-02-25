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EA намекает на ремейки Dead Space 2 и Dead Space 3

EA намекает на ремейки Dead Space 2 и Dead Space 3
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Пользователь «Твиттера» Диллон Роджерс опубликовал скриншоты из нового опроса Electronic Arts. Компания выясняет у игроков их заинтересованность потенциальными ремейками второй и третьей части Dead Space.

Скриншоты опроса Electronic Arts

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Этот опрос не значит, что Electronic Arts уже готовит ремейк второй части. Но как минимум понятно, что компания осознаёт важность и потенциал подобных ремейков.

В начале февраля авторы ремейка Dead Space провели с геймерами на Reddit сессию вопросов и ответов. Один из игроков спросил о времени разработки. Представители EA Motive признались, что взялись за проект в 2020 году — сразу после того, как большая часть команды завершила работу над экшеном Star Wars: Squadrons.

Получается, на разработку ремейка Dead Space у EA Motive ушло примерно 2,5 года. Фанаты, в свою очередь, похвалили авторов за то, что они смогли создать такое качественное переосмысление за такой короткий срок.

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На создание ремейка Dead Space ушло всего 2,5 года
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