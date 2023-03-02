Битва с нечистью и мощным боссом — в коротком геймплейном ролике Diablo 4

Blizzard опубликовала небольшой геймплейный ролик открытой беты Diablo 4. Видео длится всего 30 секунд — в нём можно увидеть некоторые фрагменты игрового процесса с битвами героев и монстров.

Напоминаем, открытая бета проекта для предзаказавших пройдёт с 17 по 19 марта, а для всех желающих – с 24 по 26 марта. Во время теста дадут пройти пролог и весь первый акт — как основной сюжет, так и дополнительные задания. Притом проходить всё это можно с друзьями.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Diablo 4 — новая часть культовой франшизы, созданной Blizzard. Игра должна стать больше и лучше третьей части во всём. Релиз состоится 2 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Официального релиза в России не будет.