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Звезда Detroit: Become Human Клэнси Браун сыграет в сериале «Пингвин»

Звезда Detroit: Become Human Клэнси Браун сыграет в сериале «Пингвин»
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Съёмочную команду «Пингвина» пополнил Клэнси Браун, известный по роли охранника тюрьмы в «Побеге из Шоушенка» и Хэнка Андерсона из Detroit: Become Human. В будущем спин-оффе «Бэтмена» актёр сыграет криминального босса Сальваторе Марони.

Именно он выступит коллегой Пингвина в преступном мире. Кроме того, Марони в комиксах DC стал причиной того, почему бывший окружной прокурор Харви Дент превратился в суперзлодея Двуликого. По слухам, в шоу также появится Бэтмен Роберта Паттинсона, однако герой выступит скорее второстепенным персонажем.

Съёмки «Пингвина» стартовали совсем недавно и продлятся как минимум ближайшие несколько месяцев. Даты выхода у шоу пока нет, однако премьера вряд ли состоится в 2023 году.

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