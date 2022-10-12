Первые подробности спин-оффа «Бэтмена» о Пингвине
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Колин Фаррелл недавно раскрыл первые подробности сериального спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза, сюжет которого сосредоточится на Пингвине. Актёр заявил, что события шоу развернутся через неделю после финала супергеройского триллера, когда Готэм ещё не оправился от злодеяний Загадочника и всё ещё затоплен водой.
Я уже читал сценарий первого эпизода — он начинается с того, как я иду по затопленному офису Фальконе.
Фаррелл заявил, что он скучал по Пингвину, поэтому рад вновь воплотить антагониста на экране.
Я люблю этого персонажа. Мне показалось, что одного фильма недостаточно, чтобы его раскрыть, и теперь у меня есть шанс сделать это.
Точная дата выхода сериала про Пингвина пока неизвестна — его съёмки должны стартовать в ближайшее время. Режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз, помимо него, также продюсирует шоу про полицию Готэма и готовится к съёмкам сиквела первой картины.
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