Керри Team Spirit ушёл с арены, не пожав руки соперникам после вылета с Lima Major 2023

19-летний игрок первой позиции Team Spirit по Dota 2 Илья Yatoro Мулярчук не стал пожимать руки соперникам из Talon Esports после вылета с Lima Major 2023.

Украинский киберспортсмен первым покинул кабинку после поражения и сразу же отправился на выход со стадиона. Остальные члены Team Spirit поблагодарили Talon за игру, хотя тоже были явно недовольны результатом.

Видео доступно на Twitch-канале betboom_ru. Права на видео принадлежат FISSURE.

Большинство болельщиков раскритиковали Yatoro за неуважение к сопернику. Однако нашлись и те, кто призвал понять эмоции молодого игрока.

Ночью российская Team Spirit неожиданно уступила Talon Esports из Таиланда и покинула первый мейджор сезона в Перу, заняв лишь 7–8 место. «Драконы» заработали $ 12,5 тыс. призовых и 100 очков рейтинга Dota Pro Circuit 2023.