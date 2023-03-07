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NVIDIA исправила ошибку с драйвером, который ухудшал работу видеокарт

NVIDIA исправила ошибку с драйвером, который ухудшал работу видеокарт
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В конце февраля NVIDIA выпустила драйвер 531.18 для своих видеокарт, и через несколько дней журналисты обратили внимание, что после обновления внезапно увеличилась нагрузка на процессор их ПК. В каких-то случаях процесс NVIDIA Container нагружал чип на 10% вне зависимости от конфигурации.

Спустя неделю компания выпустила хотфикс под версией 531.26, исправляющий увеличенную нагрузку на систему. В описании к драйверу NVIDIA сообщила, что использование ресурсов процессора увеличивалось после выхода из любой игры и с новым патчем ошибка наконец исправлена.

Скачать драйвер 531.26 можно на официальном сайте компании по этой ссылке. В будущем NVIDIA планирует выпустить крупный патч с поддержкой ближайших релизов, в который исправление будет вшито по умолчанию.

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