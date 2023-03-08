Артём fng Баршак вернулся на роль капитана Virtus.pro по Dota 2

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro укомплектовал состав на региональную лигу Dota Pro Circuit 2023: Tour 2 для команд Восточной Европы.

Как и предполагали инсайдеры, к VP присоединились экс-керри Nemiga Gaming Илья Kiritych Ульянов и 27-летний саппорт Артём fng Баршак.

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Замены в коллективе объяснил руководитель подразделения Dota 2 Александр StrangeR Соломонов:

Артём обладает уникальными знаниями, которые так нужны команде и, что немаловажно, умением правильно доносить их до игроков. Наличие опытного капитана открыло возможность рассмотреть ещё одного молодого игрока в команду. Для Kiritych переход в VP — это важный вызов, и я уверен, что это ещё и самый подходящий момент сделать ключевые изменения в карьере, чтобы выйти на качественно новый уровень игры.

Состав Virtus.pro на Dota Pro Circuit 2023 Tour 2:

Илья Kiritych Ульянов;

Илья Squad1x Кувалдин;

Евгений Noticed Игнатенко;

Олег sayuw Каленбет;

Артём fng Баршак.

Это уже четвёртый раз, когда fng переходит в Virtus.pro. В 2014 году он играл за второй состав VP.Polar, затем был капитаном основного состава (2015–2016 гг.), а на The International 2022 исполнял роль главного тренера.