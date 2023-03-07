Virtus.pro перевела двух игроков по Dota 2 в запас

Российский клуб Virtus.pro изменит состав по Dota 2 перед второй частью сезона Dota Pro Circuit 2023.
На первом этапе керри Александр krylat Крылатов и саппорт пятой позиции Андрей Dukalis Куропаткин. Кто их заменит, пока не сообщается, хотя в клубе уверяют, что «круг кандидатов чётко определён».
Руководитель направления Dota 2 Александр StrangeR Соломонов поблагодарил игроков за работу и назвал решение о заменах непростым.
Чтобы развеять возможные слухи, сразу отмечу, что в команде не было конфликтов или непреодолимых разногласий. Решение о переводе Александра и Андрея в запас связано с появившимися возможностями рассмотреть новых игроков в команду, которые могут нас усилить как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Решение непростое, но необходимое.
Соломонов также отметил, что сделали объявление о заменах так быстро, как это было возможно, чтобы Крылат и Дукалис смогли найти себе новые команды перед Dota Pro Circuit 2023: Tour 2.
Текущий состав Virtus.pro по Dota 2:
- Илья Squad1x Кувалдин;
- Евгений Noticed Игнатенко;
- Олег sayuw Каленбет.
Ранее инсайдеры предположили, что ушедших игроков заменят Артём fng Баршак и Илья Kiritych Ульянов, который сегодня утром покинул Nemiga Gaming.
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