«Они добавили своё и сделали это хорошо». Джордж Мартин — о «Доме дракона»
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Недавно шоураннеры «Дома дракона» и Джордж Мартин посетили мероприятие FYC в Лос-Анджелесе и поделились занятными деталями второго сезона шоу. Так, стало известно, что в продолжении сериала нам покажут аж пять новых драконов.
Мартин высказался по поводу всего сериала в целом. Ему понравился «Дом дракона», но больше всего писатель оценил то, что в шоу показали многие детали, которых не было даже в оригинальном романе «Огонь и кровь».
Я думаю, это очень мощно У этого парня потрясающая команда сценаристов. Если вы прочитаете мою книгу «Огонь и кровь», то обнаружите, что в сериале есть замечательные и трогательные детали, которых не было в книге. Они добавили свой материал, и они сделали это хорошо, что не менее важно.
Съёмки второго сезона шоу начнутся «совсем скоро» в этом году, а его премьера ожидается в 2024 году.
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