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Леди Гага всё же исполнит песню Hold My Hand из «Топ Гана: Мэверик» на «Оскаре-2023»

Леди Гага всё же исполнит песню Hold My Hand из «Топ Гана: Мэверик» на «Оскаре-2023»
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Как сообщили анонимные источники авторитетного издания Variety, Леди Гага всё же лично посетит «Оскар-2023». Несмотря на занятость на съёмках «Джокера 2», актриса и певица сыграет трек Hold My Hand из фильма «Топ Ган: Мэверик», номинированный на лучшую оригинальную песню.

Видео доступно на YouTube-канале Masked Lyrics. Права на видео принадлежат Леди Гаге.

Изначально Леди Гага отказалась исполнять песню на «Оскаре-2023» из-за собственной занятости, однако в самый последний момент всё же передумала. Наверняка не последнюю роль здесь сыграли продюсеры Warner Bros., позволившие актрисе сдвинуть съёмочный график на несколько дней.

95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии «Оскар-2023» начнётся 13 марта в 3:00 мск. Мы будем вести прямую трансляцию шоу.

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