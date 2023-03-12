Опрос: какой фильм станет лучшим на «Оскаре-2023»

Через восемь часов начнётся церемония награждения «Оскар-2023», где на главную награду претендуют сразу десять фильмов — два из них большие голливудские блокбастеры с внушительной мировой кассой, которым противостоят десять проектов куда меньших масштабов.

Кто окажется победителем? Давайте выясним в нашем опросе читателей «Чемпионата».

Церемония награждения начнётся 13 марта в 3:00 мск, официально посмотреть её в России не получится, однако предварительное шоу и красную дорожку можно будет свободно увидеть на YouTube благодаря стараниям команды ABC News.

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат Academy Award.

Ознакомиться со всеми номинантами можно в нашей отдельной заметке.