Опрос: какой фильм станет лучшим на «Оскаре-2023»
Поделиться
Через восемь часов начнётся церемония награждения «Оскар-2023», где на главную награду претендуют сразу десять фильмов — два из них большие голливудские блокбастеры с внушительной мировой кассой, которым противостоят десять проектов куда меньших масштабов.
Кто окажется победителем? Давайте выясним в нашем опросе читателей «Чемпионата».
Церемония награждения начнётся 13 марта в 3:00 мск, официально посмотреть её в России не получится, однако предварительное шоу и красную дорожку можно будет свободно увидеть на YouTube благодаря стараниям команды ABC News.
Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат Academy Award.
Ознакомиться со всеми номинантами можно в нашей отдельной заметке.
Новость по темеСтали известны все номинанты на «Оскар-2023»
Комментарии
- 12 марта 2023
-
20:33
-
19:30
-
18:57
-
18:51
-
18:30
-
18:07
-
17:25
-
17:05
-
16:55
-
16:17
-
15:46
-
15:16
-
14:40
-
14:07
-
13:29
-
12:53
-
12:31
- 11 марта 2023
-
22:20
-
21:02
-
18:57
-
18:39
-
18:13
-
17:33
-
17:06
-
16:10
-
16:05
-
15:36
-
15:03
-
14:28
-
13:48
-
13:23
-
12:54
-
12:29
-
02:26
-
02:01
Партнерский контент