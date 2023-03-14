На YouTube выйдет анимационный сериал по игре Raid: Shadow Legends
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Бывший президент Marvel Эрик Роллман спродюсирует анимационный сериал по мотивам популярной мобильной игры Raid: Shadow Legends.
Первая серия мультфильма Raid: Call of the Arbiter появится на YouTube уже 18 мая, всего запланировано десять эпизодов. Шоураннером проекта станет Джей Олива, известный по анимационной дилогии «Бэтмен: Возвращение тёмного рыцаря» и раскадровке большого числа фильмов DC и Marvel.
В центре сюжета окажутся главные персонажи оригинальной видеоигры — в частности, древний страж, который пытается вернуться и возродить вселенную Телерии.
Raid: Shadow Legends получила известность благодаря массовой рекламе у огромного числа блогеров. Сейчас игра доступна не только на мобильных платформах, но и на ПК.
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