Создатель «Джона Уика» — о пятом фильме: мы с Киану на время закончили

Совсем скоро состоится мировая премьера «Джона Уика 4» — четвёртого фильма в серии боевиков с Киану Ривзом. Режиссёр франшизы Чад Стахелски поделился своими мыслями о пятой части, выхода которой придётся подождать.

По словам постановщика, съёмочная команда как минимум даст наёмному убийце отдохнуть какое-то время. Только если у авторов появятся действительно стоящие идеи для пятой части, они возьмутся за продолжение.

Мы с Киану на время закончили. Мы хотим дать Джону Уику отдохнуть. Я уверен, что у студии есть план. Если он всем понравится, но всё пойдёт наперекосяк, то мы возьмём перерыв. [...]

Мы с Киану отправимся в долгую поездку в Токио, сядем в шотландском баре в Imperial Hotel и спросим друг друга: «Что ты думаешь?» Затем мы выпьем пару бокалов 20-летнего виски и поделимся парой идей, написанных на салфетках. Если эти идеи нам понравятся, возможно, мы снимем следующий фильм.

Судя по всему, перерыв от франшизы связан в том числе с занятостью Стахелски во многих других проектах. Помимо «Джона Уика», режиссёр также поработает над перезапуском «Горца» с Генри Кавиллом, экранизацией Ghost of Tsushima и криминальным сериалом Vice CIty с рэпером 50 Cent.

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года в кинотеатрах по всему миру. До России лента доберётся 23-го числа — за сутки до мировой премьеры.