Видео: Педро Паскаль рассмеялся во время съёмок финала сериала The Last of Us

Во время съёмок сериалов и фильмов зачастую происходят забавные моменты, во время которых актёры либо забывают текст, либо начинают просто дурачиться. Педро Паскаль, сыгравший Джоэла в сериале The Last of Us, поделился забавным фрагментом.

Во время съёмок финальной сцены, в которой разговаривают Джоэл и Элли, Паскаль, судя по всему, забыл свою реплику, из-за чего сильно рассмеялся. После него смеяться начала и Белла Рамзи. В результате получился такой вот забавный момент.

Также актёр выложил несколько фотографий со съёмок этой сцены. Как можно увидеть, Паскаль и Рамзи знатно подурачились на этом съёмочном дне.

Фото: Социальные сети Педро Паскаля

Фото: Социальные сети Педро Паскаля

Фото: Социальные сети Педро Паскаля

Весь первый сезон шоу можно посмотреть с субтитрами на русском языке в HBO Max, однако в России сервис не работает. Сериал уже продлили на второй сезон.