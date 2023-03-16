Видео: Педро Паскаль рассмеялся во время съёмок финала сериала The Last of Us

Во время съёмок сериалов и фильмов зачастую происходят забавные моменты, во время которых актёры либо забывают текст, либо начинают просто дурачиться. Педро Паскаль, сыгравший Джоэла в сериале The Last of Us, поделился забавным фрагментом.
Во время съёмок финальной сцены, в которой разговаривают Джоэл и Элли, Паскаль, судя по всему, забыл свою реплику, из-за чего сильно рассмеялся. После него смеяться начала и Белла Рамзи. В результате получился такой вот забавный момент.
Также актёр выложил несколько фотографий со съёмок этой сцены. Как можно увидеть, Паскаль и Рамзи знатно подурачились на этом съёмочном дне.
Фото: Социальные сети Педро Паскаля
Фото: Социальные сети Педро Паскаля
Фото: Социальные сети Педро Паскаля
Весь первый сезон шоу можно посмотреть с субтитрами на русском языке в HBO Max, однако в России сервис не работает. Сериал уже продлили на второй сезон.
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