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BadComedian пожаловался на несправедливую модерацию YouTube

BadComedian пожаловался на несправедливую модерацию YouTube
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Известный российский блогер Евгений BadComedian Баженов недоволен работой YouTube. Модераторы платформы прислали Евгению уведомление о блокировке в России и остальных странах обзора фильма «Скорый «Москва-Россия» за использование в нём песни My Heart Will Go On певицы Селин Дион.

BadComedian в итоге заменил в ролике песню на трек из открытой библиотеки YouTube. Но правообладатель посчитал, что сама часть текста обзора за авторством Евгения — это диалог из ленты «Титаник».

Обзор фильма «Скорый «Москва-Россия» от BadComedian

Видео доступно на YouTube-канале [BadComedian] Archive. Права на видео принадлежат [BadComedian] Archive.

Блогер заявил, что проблема с модерацией могла быть связана с багом самого YouTube. Но он вспомнил странный случай с загрузкой на видеохостинг обзора «Ёлок». Видео должно было называться «Ёлки 8: Война бесконечности», но при загрузке ролика YouTube «накинул» на него ограничения. В итоге выяснилось, что проблема видео в его названии — в цифре 8, а также в словах «бесконечность» и «война». Блогер посчитал подобные ограничения более чем абсурдными.

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