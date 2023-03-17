Видео: Киану Ривз выиграл шесть милых щенят в «Ночном шоу с Джимми Фэллоном»

Недавно знаменитый актёр Киану Ривз стал гостем «Ночного шоу с Джимми Фэллоном». В программе он сыграл в «Щенячью викторину». Звезда «Матрицы» и «Джона Уика» за правильные ответы получал не баллы, а милейших щенят ретриверов. В итоге Ривз получил целых шесть молодых щенков. Он буквально утонул в этих милейших созданиях. Подробности — в видео ниже.

Киану Ривз и шесть щенков в «Ночном шоу с Джимми Фэллоном»

Видео доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Права на видео принадлежат The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Во время общения с фанатами после премьерного показа фильма «Джон Уик 4» Киану Ривз ответил на вопрос о том, появится ли он в спин-оффе.

Перед ответом актёр немного замялся, однако затем подтвердил, что будет играть в «Балерине» с Аной де Армас — хотя получит там совсем немного экранного времени.

«Джона Уика 4» начнут официально показывать в кинотеатрах России с 23 марта.