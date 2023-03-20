Disney выпустит документальный сериал про закулисную жизнь певца Эда Ширана
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Disney выпустила первый трейлер Ed Sheeran: The Sum Of It All — документального сериала про знаменитого английского певца Эда Ширана. Мини-сериал из четырёх эпизодов расскажет о закулисной жизни артиста: о его эмоциях после концертов, о создании музыки и о многих других событиях.
Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney Plus.
В каждом эпизоде Эд сталкивается с темами и эмоциями, которые испытывает большинство из нас. Эд выражает свои самые глубокие мысли, переоценивая жизнь и исследуя, что он думает о мире, о себе и о том, как это трудное время повлияло на него и его творчество.
Премьера документального сериала Ed Sheeran: The Sum Of It All состоится 3 мая только на Disney+.
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Фото: Disney
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