Disney выпустит документальный сериал про закулисную жизнь певца Эда Ширана

Disney выпустила первый трейлер Ed Sheeran: The Sum Of It All — документального сериала про знаменитого английского певца Эда Ширана. Мини-сериал из четырёх эпизодов расскажет о закулисной жизни артиста: о его эмоциях после концертов, о создании музыки и о многих других событиях.

В каждом эпизоде ​​Эд сталкивается с темами и эмоциями, которые испытывает большинство из нас. Эд выражает свои самые глубокие мысли, переоценивая жизнь и исследуя, что он думает о мире, о себе и о том, как это трудное время повлияло на него и его творчество.

Премьера документального сериала Ed Sheeran: The Sum Of It All состоится 3 мая только на Disney+.

Постер