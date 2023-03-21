Уже 1 млн игроков получили милый рюкзак с волчонком для Diablo 4
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Blizzard сообщила, что уже 1 млн игроков достигли 20-го уровня во время бета-тестирования Diablo 4. За это они открыли доступ к особому рюкзаку с милым волчонком — предмет теперь будет доступен в полной версии игры после её выхода.
Как отметили разработчики, уже 1 млн волчат нашли себе постоянный дом. Наверняка во время ещё одного этапа бета-тестирования количество геймеров, получивших рюкзак, увеличится.
Фото: Blizzard
Бета-тест для всех желающих на всех платформах пройдёт с 24 по 26 марта.
Полная версия Diablo 4 выйдет 2 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В России проект официально не выйдет из-за приостановки деятельности Blizzard в стране, однако русский язык в проекте всё же есть — и он даже хороший.
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