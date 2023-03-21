PlayStation стала партнёром УЕФА по женскому футболу
Поделиться
УЕФА на своём сайте объявила о том, что PlayStation выступит спонсором женских сборных по футболу. Ранее PlayStation сотрудничала только с мужской сборной начиная с 1997 года.
Трёхсезонное партнёрство означает, что PlayStation будет спонсировать женскую лигу чемпионов УЕФА, женскую Евро-2025, чемпионаты Европы УЕФА среди женщин до 19 и до 17 лет и многое другое.
Фото: УЕФА
Директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн отметил, что снова рад сотрудничать с PlayStation.
Мы рады приветствовать PlayStation, нашего долгосрочного партнёра, в качестве нового спонсора женского футбола УЕФА. Это важный момент для спорта и для УЕФА, поскольку мы продолжаем работать над развитием женского футбола по всей Европе и за её пределами.
Отмечается, что PlayStation становится десятым партнёром УЕФА по женскому футболу наряду с adidas, EA Sports, Euronics, Grifols, Heineken, Hublot, Just Eat Takeaway, PepsiCo и Visa.
Комментарии
- 21 марта 2023
-
15:43
-
15:33
-
15:07
-
14:56
-
14:41
-
14:31
-
14:11
-
13:45
-
13:41
-
13:15
-
13:00
-
12:49
-
12:25
-
12:05
-
11:35
-
10:56
-
09:58
-
09:32
-
09:05
-
08:46
-
01:47
-
01:33
-
01:02
-
00:48
-
00:31
-
00:12
- 20 марта 2023
-
20:40
-
20:25
-
20:12
-
20:10
-
19:54
-
19:33
-
19:05
-
19:03
-
18:34
Партнерский контент