PlayStation стала партнёром УЕФА по женскому футболу

УЕФА на своём сайте объявила о том, что PlayStation выступит спонсором женских сборных по футболу. Ранее PlayStation сотрудничала только с мужской сборной начиная с 1997 года.

Трёхсезонное партнёрство означает, что PlayStation будет спонсировать женскую лигу чемпионов УЕФА, женскую Евро-2025, чемпионаты Европы УЕФА среди женщин до 19 и до 17 лет и многое другое.

Фото: УЕФА

Директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн отметил, что снова рад сотрудничать с PlayStation.

Мы рады приветствовать PlayStation, нашего долгосрочного партнёра, в качестве нового спонсора женского футбола УЕФА. Это важный момент для спорта и для УЕФА, поскольку мы продолжаем работать над развитием женского футбола по всей Европе и за её пределами.

Новость по теме В FIFA 23 добавили 16 женских футбольных команд и женскую Лигу чемпионов

Отмечается, что PlayStation становится десятым партнёром УЕФА по женскому футболу наряду с adidas, EA Sports, Euronics, Grifols, Heineken, Hublot, Just Eat Takeaway, PepsiCo и Visa.