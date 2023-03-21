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PlayStation стала партнёром УЕФА по женскому футболу

PlayStation стала партнёром УЕФА по женскому футболу
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УЕФА на своём сайте объявила о том, что PlayStation выступит спонсором женских сборных по футболу. Ранее PlayStation сотрудничала только с мужской сборной начиная с 1997 года.

Трёхсезонное партнёрство означает, что PlayStation будет спонсировать женскую лигу чемпионов УЕФА, женскую Евро-2025, чемпионаты Европы УЕФА среди женщин до 19 и до 17 лет и многое другое.

Фото: УЕФА

Директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн отметил, что снова рад сотрудничать с PlayStation.

Мы рады приветствовать PlayStation, нашего долгосрочного партнёра, в качестве нового спонсора женского футбола УЕФА. Это важный момент для спорта и для УЕФА, поскольку мы продолжаем работать над развитием женского футбола по всей Европе и за её пределами.
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Отмечается, что PlayStation становится десятым партнёром УЕФА по женскому футболу наряду с adidas, EA Sports, Euronics, Grifols, Heineken, Hublot, Just Eat Takeaway, PepsiCo и Visa.

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