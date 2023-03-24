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Стартовала открытая бета Diablo 4. Сыграть могут все желающие

Стартовала открытая бета Diablo 4. Сыграть могут все желающие
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24 марта стартовало открытое бета-тестирование Diablo 4 для всех желающих. Сыграть в неё можно будет на протяжении всех выходных — до 27 марта 19:00 мск. Пользователям из России доступ к бете можно получить с помощью хитрых манипуляций или создания аккаунта другого региона. Подробнее можно прочитать в отдельном материале.

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Во время тестирования игроки смогут собрать три уникальные награды, которые станут доступны на релизе Diablo 4: звание «Первая жертва» за достижение Киовашада, а также звание «Ранний путник» и декоративный предмет «Рюкзак с волчонком Бетой» за прокачку персонажа до 20-го уровня.

Выход Diablo 4 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Официального релиза в России не будет, однако проект полностью переведут на русский язык.

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