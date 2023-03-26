Diablo 4 перегревает видеокарты и в открытой бете

Некоторые участники открытого тестирования Diablo 4 столкнулись с проблемой, которая впервые образовалась в закрытой бете — с перегревом видеокарт.
Один из геймеров признался, что его ПК выключился после 20 минут игровой сессии. Он проверил свою видеокарту, и она, по его словам, оказалась слишком горячей по всем стандартам. К счастью, бета не сломала карту, но такой риск всё ещё есть у тех, кто сейчас тестирует проект на своих ПК.
Напомним: после старта закрытой беты Diablo 4 на форумах стали появляться сообщения о проблемах на видеокартах RTX 3080 Ti от производителя Gigabyte. Если сперва речь шла о зависании ПК и высоких температурах чипа, то чуть позже игроки столкнулись с самым неприятным — полном выходе ускорителя из строя. С подобной ситуацией столкнулись уже десятки владельцев чипов от Gigabyte.
Blizzard и NVIDIA объявили, что активно работают над установлением причин неисправности видеокарт. В ближайшее время обе компании проведут тесты беты Diablo 4 на видеоускорителях Gigabyte и постараются устранить проблему.
Открытая бета завершится 27 марта, а выход полной версии Diablo 4 намечен на 2 июня. Игра будет доступна на ПК и консолях.
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