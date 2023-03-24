В открытой бете Diablo 4 образовались гигантские очереди

Сегодня стартовала открытая бета Diablo 4. До 27 марта протестировать её могут все желающие. Но игроки уже сообщают о типичной проблеме Blizzard — огромных очередях. На момент написания этой новости cреднее время ожидания в игре составляет 116 минут. Однако после перезагрузки клиента показатель падает до 50 минут.

Фото: Blizzard Entertainment

Blizzard ранее предупреждала о возможных очередях на тестирование игры. Бета стартовала сегодня, 24 марта, в 19:00 по московскому времени, но авторы позволили игрокам занять очередь перед стартом — эти пользователи смогли без проблем зайти в игру и уже исследуют её локации.

Пользователям из России доступ к бете можно получить с помощью хитрых манипуляций или создания аккаунта другого региона. Подробнее можно прочитать в отдельном материале.