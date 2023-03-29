Нет, ремейк Silent Hill 2 ещё не готов — разработчики игры из Bloober Team

На прошлой неделе руководитель Bloober Team Пётр Бабено заявил, что ремейк Silent Hill 2 уже почти готов. Как отметил Бабено, команде осталось лишь отполировать тайтл, но на самом деле, это, похоже, не так.

Bloober Team опубликовала заявление в социальных сетях, в котором призвала игнорировать все слухи об игре и ждать официальную информацию от команды. Также авторы отметили, что в техническом плане ремейк Silent Hill 2 ещё не готов, разработка ещё активно идёт. Судя по всему, слова Петра Бабено как-то неверно поняли.

Фото: Konami

Bloober Team понимает, что геймерам не терпится получить новые детали проекта, но за маркетинг и раскрытие подробностей игры отвечает издатель в лице Konami.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет в этом году на ПК и PS5.